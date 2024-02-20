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Бут (Пересичная) Елена Алексеевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Пересичный Алексей

Мать: Пересичная ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
27.10.1874

Муж: Бут Федор Петрович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
14.05.1877

Сын: Бут Сидор Федорович

Отец ребёнка: Бут Федор Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.07.1883

Сын: Бут Илья Федорович

Отец ребёнка: Бут Федор Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
21.05.1886

Дочь: Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Бут Федор Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
12.02.1889

Сын: Бут Мелентий Федорович

Отец ребёнка: Бут Федор Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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