(Бут) Агриппина Федоровна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения21.05.1886
Дата смерти20.12.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1886
Отец: Бут Федор Петрович
Мать: Бут Елена Алексеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
20.12.1888
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-дифтерит
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука