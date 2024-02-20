(Бут) Агриппина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бут) Агриппина Федоровна

(Бут) Агриппина Федоровна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

21.05.1886

Дата смерти

20.12.1888

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1886

Отец: Бут Федор Петрович

Мать: Бут Елена Алексеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
20.12.1888
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-дифтерит
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close