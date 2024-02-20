Бут Андрей Петрович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Бут Петр Исаакович
Мать: Феодосия Осиповна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
04.02.1873
Жена: Екатерина Александровна
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
18.10.1873
Сын: Бут Лука Андреевич
Мать ребёнка: Екатерина Александровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно