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Бут Андрей Петрович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Бут Петр Исаакович

Мать: Феодосия Осиповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
04.02.1873

Жена: Екатерина Александровна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
18.10.1873

Сын: Бут Лука Андреевич

Мать ребёнка: Екатерина Александровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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