Троян (Бут) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТроян (Бут) Елена Петровна

Троян (Бут) Елена Петровна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1822 г.р.

Мать

1822 г.р.

Муж

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Бут Петр Исаакович

Мать: Феодосия Осиповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
14.10.1879

Муж: Троян Ефим Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close