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Александр Тимофеев

Место рождения

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Глушаков Тимофей Михайлов

Мать: Глушакова Агафия (Гликерия) Ефремова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.06.1897

Жена: Мария Варфоломеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1899

Сын: Иван Александров

Мать ребёнка: Мария Варфоломеева

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1907

Сын: Анна Александрова

Мать ребёнка: Мария Варфоломеева

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1908

Дочь: Параскева Александрова

Мать ребёнка: Мария Варфоломеева

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1911

Дочь: Елизавета Александрова

Мать ребёнка: Мария Варфоломеева

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1914

Дочь: Анна Александрова

Мать ребёнка: Мария Варфоломеева

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно