Александр Тимофеев
Место рожденияд.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.06.1897
Жена: Мария Варфоломеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1899
Сын: Иван Александров
Мать ребёнка: Мария Варфоломеева
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1907
Сын: Анна Александрова
Мать ребёнка: Мария Варфоломеева
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1908
Дочь: Параскева Александрова
Мать ребёнка: Мария Варфоломеева
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1911
Дочь: Елизавета Александрова
Мать ребёнка: Мария Варфоломеева
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1914
Дочь: Анна Александрова
Мать ребёнка: Мария Варфоломеева
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно