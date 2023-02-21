Лернер Шендел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лернер Шендел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Лернер Берл Шломович

Отец ребёнка: Лернер Шолом

Рождение ребёнка
1894

Сын: Лернер Фейвел Шоломович

Отец ребёнка: Лернер Шолом

Ямполь, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лернер Шолом

Смерть
Неизвестно