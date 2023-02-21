Лернер Шендел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Лернер Берл Шломович
Отец ребёнка: Лернер Шолом
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Лернер Шолом
Ямполь, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лернер Шолом
Смерть
Неизвестно