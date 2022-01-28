Лернер Шолом
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Лернер ШенделНеизвестно г.р.
Дети
Лернер Берл Шломович1890 г.р.
Лернер Фейвел Шоломович1894 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лернер Шендел
Рождение ребёнка
1890
Сын: Лернер Берл Шломович
Мать ребёнка: Лернер Шендел
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Лернер Шендел
Ямполь, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно