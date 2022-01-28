Лернер Шолом Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Лернер Шолом

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Лернер ШенделНеизвестно г.р.
Дети
Лернер Берл Шломович1890 г.р.
Лернер Фейвел Шоломович1894 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лернер Шендел

Рождение ребёнка
1890

Сын: Лернер Берл Шломович

Мать ребёнка: Лернер Шендел

Рождение ребёнка
1894

Сын: Лернер Фейвел Шоломович

Мать ребёнка: Лернер Шендел

Ямполь, Хмельницька область

Смерть
Неизвестно

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