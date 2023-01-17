Лернер Фейвел Шоломович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти27.06.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Лернер Шолом
Мать: Лернер Шендел
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Лернер Тойба Фейвелевна
Мать ребёнка: Лернер Бейла Гершелевна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Лернер Бейла Гершелевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Лернер Этель Фейвелевна
Мать ребёнка: Лернер Бейла Гершелевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Ленрер Зельда Фейвелевна
Мать ребёнка: Лернер Бейла Гершелевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лернер Бейла Гершелевна
Смерть
27.06.1942
Убит нацистами