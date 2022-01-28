Лернер Фейвел Шоломович
мужской, родился 1894, Ямполь, Хмельницька область
умер 27.06.1942, Ямполь, Хмельницька область
МатьЛернер ШенделНеизвестно г.р.
ОтецЛернер ШоломНеизвестно г.р.
Супруги
Лернер (Гурборг) Бейла Гершелевна1895 г.р.
Дети
Лернер Тойба Фейвелевна1917 г.р.
Лернер Яков Фейвелевич1921 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Лернер Шолом
Мать: Лернер Шендел
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Лернер Тойба Фейвелевна
Мать ребёнка: Лернер (Гурборг) Бейла Гершелевна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Лернер (Гурборг) Бейла Гершелевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Лернер Этель Фейвелевна
Мать ребёнка: Лернер (Гурборг) Бейла Гершелевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Ленрер Зельда Фейвелевна
Мать ребёнка: Лернер (Гурборг) Бейла Гершелевна
Смерть
27.06.1942