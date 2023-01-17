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Лернер Фейвел Шоломович

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Место рождения

Ямполь, Хмельницька область

Дата рождения

1894

Дата смерти

27.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Лернер Шолом

Мать: Лернер Шендел

Ямполь, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Лернер Тойба Фейвелевна

Мать ребёнка: Лернер Бейла Гершелевна

Ямполь, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Лернер Яков Фейвелевич

Мать ребёнка: Лернер Бейла Гершелевна

Ямполь, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Лернер Этель Фейвелевна

Мать ребёнка: Лернер Бейла Гершелевна

Ямполь, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Ленрер Зельда Фейвелевна

Мать ребёнка: Лернер Бейла Гершелевна

Ямполь, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лернер Бейла Гершелевна

Смерть
27.06.1942
Ямполь, Хмельницька область
Убит нацистами
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