Лернер Фейвел Шоломович 1894 — найти родственников по фамилии на Familio

Лернер Фейвел Шоломович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1894, Ямполь, Хмельницька область

умер 27.06.1942, Ямполь, Хмельницька область

Мать
Лернер ШенделНеизвестно г.р.
Отец
Лернер ШоломНеизвестно г.р.
Супруги
Лернер (Гурборг) Бейла Гершелевна1895 г.р.
Дети
Лернер Тойба Фейвелевна1917 г.р.
Лернер Яков Фейвелевич1921 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Лернер Шолом

Мать: Лернер Шендел

Ямполь, Хмельницька область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лернер (Гурборг) Бейла Гершелевна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Лернер Тойба Фейвелевна

Мать ребёнка: Лернер (Гурборг) Бейла Гершелевна

Ямполь, Хмельницька область

Рождение ребёнка
1921

Сын: Лернер Яков Фейвелевич

Мать ребёнка: Лернер (Гурборг) Бейла Гершелевна

Ямполь, Хмельницька область

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Лернер Этель Фейвелевна

Мать ребёнка: Лернер (Гурборг) Бейла Гершелевна

Ямполь, Хмельницька область

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Ленрер Зельда Фейвелевна

Мать ребёнка: Лернер (Гурборг) Бейла Гершелевна

Ямполь, Хмельницька область

Смерть
27.06.1942
Ямполь, Хмельницька область

Убит нацистами

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