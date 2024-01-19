Сафронов Сидор Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сафронов Игнатий Леонтиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1859
Дочь: Сафронова Иустинья Степановна
Мать ребёнка: Сафронова -- Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
14.09.1861
Сын: Сафронов Дмитрий Сидорович
Мать ребёнка: Сафронова -- Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
03.12.1863
Дочь: Сафронова Пелагея Сидоровна
Мать ребёнка: Сафронова -- Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
01.01.1873
Дочь: Сафронова Евдокия Сидоровна
Мать ребёнка: Сафронова -- Феодосия Афанасьевна
Рождение ребёнка
14.02.1875
Мать ребёнка: Сафронова -- Феодосия Афанасьевна
Рождение ребёнка
24.01.1877
Дочь: Сафонова Анна Сидоровна
Мать ребёнка: Сафронова -- Феодосия Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно