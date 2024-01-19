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Сафронов Сидор Игнатьевич

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сафронов Игнатий Леонтиевич

Мать: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.10.1859

Дочь: Сафронова Иустинья Степановна

Мать ребёнка: Сафронова -- Мария Яковлевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.09.1861

Сын: Сафронов Дмитрий Сидорович

Мать ребёнка: Сафронова -- Мария Яковлевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.12.1863

Дочь: Сафронова Пелагея Сидоровна

Мать ребёнка: Сафронова -- Мария Яковлевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.01.1873

Дочь: Сафронова Евдокия Сидоровна

Мать ребёнка: Сафронова -- Феодосия Афанасьевна

Рождение ребёнка
14.02.1875

Сын: Сафронов Федор Сидорович

Мать ребёнка: Сафронова -- Феодосия Афанасьевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.01.1877

Дочь: Сафонова Анна Сидоровна

Мать ребёнка: Сафронова -- Феодосия Афанасьевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова -- Феодосия Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова -- Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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