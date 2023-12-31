Сафронова -- Феодосия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1873
Дочь: Сафронова Евдокия Сидоровна
Отец ребёнка: Сафронов Сидор Игнатьевич
Рождение ребёнка
14.02.1875
Отец ребёнка: Сафронов Сидор Игнатьевич
Рождение ребёнка
24.01.1877
Дочь: Сафонова Анна Сидоровна
Отец ребёнка: Сафронов Сидор Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно