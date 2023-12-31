Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Сафронова Евдокия Сидоровна
Сафронова Евдокия Сидоровна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.1873
Пол
Женский
Отец
Сафронов Сидор Игнатьевич
Мать
Сафронова -- Феодосия Афанасьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1873
Отец:
Сафронов Сидор Игнатьевич
Мать:
Сафронова -- Феодосия Афанасьевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия