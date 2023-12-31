Сафронова Евдокия Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова Евдокия Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1873

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1873

Отец: Сафронов Сидор Игнатьевич

Мать: Сафронова -- Феодосия Афанасьевна

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