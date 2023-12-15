Сафронова -- Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1859
Дочь: Сафронова Иустинья Степановна
Отец ребёнка: Сафронов Сидор Игнатьевич
Рождение ребёнка
14.09.1861
Сын: Сафронов Дмитрий Сидорович
Отец ребёнка: Сафронов Сидор Игнатьевич
Рождение ребёнка
03.12.1863
Дочь: Сафронова Пелагея Сидоровна
Отец ребёнка: Сафронов Сидор Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно