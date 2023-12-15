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Сафронова -- Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1859

Дочь: Сафронова Иустинья Степановна

Отец ребёнка: Сафронов Сидор Игнатьевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.09.1861

Сын: Сафронов Дмитрий Сидорович

Отец ребёнка: Сафронов Сидор Игнатьевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.12.1863

Дочь: Сафронова Пелагея Сидоровна

Отец ребёнка: Сафронов Сидор Игнатьевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Сидор Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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