Наталья Игнатьевна\\Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Никита Иванович
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Болдырев/Смирнов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно