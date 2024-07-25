Наталья Игнатьевна\\Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Игнатьевна\\Прохоровна

Наталья Игнатьевна\\Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Никита Иванович

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Болдырев/Смирнов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Смирнов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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