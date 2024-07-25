Смирнов Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти1896
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Смирнова) Любовь Матвеевна
Мать ребёнка: (Смирнова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Смирнова) Авдотья Матвеевна
Мать ребёнка: (Смирнова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
19.01.1889
Сын: ?
Мать ребёнка: (Смирнова) Анна Федоровна
Смерть
1896