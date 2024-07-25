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Смирнов Матвей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Иван Гаврилович

Мать: Наталья Игнатьевна\\Прохоровна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Смирнова) Любовь Матвеевна

Мать ребёнка: (Смирнова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Смирнова) Авдотья Матвеевна

Мать ребёнка: (Смирнова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
19.01.1889

Сын: ?

Мать ребёнка: (Смирнова) Анна Федоровна

Смерть
1896

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