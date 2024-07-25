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Болдырев/Смирнов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Иван Гаврилович

Мать: Наталья Игнатьевна\\Прохоровна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: (Смирнова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Смирнов Василий Михайлович

Мать ребёнка: (Смирнова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Смирнов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: (Смирнова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: (Смирнова) Анна Александровна

Смерть
Неизвестно

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