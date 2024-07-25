Болдырев/Смирнов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: (Смирнова) Анна Александровна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Смирнов Василий Михайлович
Мать ребёнка: (Смирнова) Анна Александровна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Смирнов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: (Смирнова) Анна Александровна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: (Смирнова) Анна Александровна
Смерть
Неизвестно