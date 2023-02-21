Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Вычислено 1730 г.р.
Вычислено 1733 г.р.

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1730

Дочь: Анисья ??

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1733

Сын: Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родион Васильевич?

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно