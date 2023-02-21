Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1730
Дочь: Анисья ??
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1733
Сын: Петр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родион Васильевич?
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно