Гридасова (Соклакова) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения1900 ст.
Дата смерти21.11.1962
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.
Бракосочетание
Около 1919
Рождение ребёнка
Около 01.04.1920
Рождение ребёнка
Около 1924
Рождение ребёнка
Около 1930
Рождение ребёнка
10.12.1934
Рождение ребёнка
Около 1937
Рождение ребёнка
05.08.1939
Рождение ребёнка
1942
Смерть
21.11.1962