Гридасова (Соклакова) Варвара Ивановна 1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Гридасова (Соклакова) Варвара Ивановна

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Место рождения

Коровина, Никольская волость, Тимской уезд

Дата рождения

1900 ст.

Дата смерти

21.11.1962

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Между 1892 и 1894 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.

Отец: Соклаков Иван Григорьевич

Мать: Соклакова Пелагея Сергеевна

Коровина, Никольская волость, Тимской уезд
Бракосочетание
Около 1919

Муж: Гридасов Трофим Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 01.04.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гридасов Трофим Игнатьевич

Морозов, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гридасов Трофим Игнатьевич

Морозов, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гридасов Трофим Игнатьевич

Морозов, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гридасов Трофим Игнатьевич

Морозов, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гридасов Трофим Игнатьевич

Морозов, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гридасов Трофим Игнатьевич

Морозов, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гридасов Трофим Игнатьевич

Морозов, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
21.11.1962
Морозов, Солнцевский муниципальный район, Курская область

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