Соклаков Иван Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Соклаков Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1900 г.р.
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Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соклаков Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соклакова Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соклакова Пелагея Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соклакова Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
1900 ст.

Дочь: Гридасова (Соклакова) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Соклакова Пелагея Сергеевна

Коровина, Никольская волость, Тимской уезд
Рождение ребёнка
14.03.1910 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соклакова Пелагея Сергеевна

Коровина, Никольская волость, Тимской уезд
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Смерть
Неизвестно

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