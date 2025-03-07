Соклаков Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соклаков Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900 ст.
Дочь: Гридасова (Соклакова) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Соклакова Пелагея Сергеевна
Рождение ребёнка
14.03.1910 ст.
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Смерть
Неизвестно