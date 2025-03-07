Соклакова Пелагея Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1900 ст.
Дочь: Гридасова (Соклакова) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Соклаков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
14.03.1910 ст.
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Умерла в возрасте 36-38 лет