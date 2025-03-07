Соклакова Пелагея Сергеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Соклакова Пелагея Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1900 г.р.
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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соклаков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соклаков Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соклаков Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1900 ст.

Дочь: Гридасова (Соклакова) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Соклаков Иван Григорьевич

Коровина, Никольская волость, Тимской уезд
Рождение ребёнка
14.03.1910 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соклаков Иван Григорьевич

Коровина, Никольская волость, Тимской уезд
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Смерть
Неизвестно
Умерла в возрасте 36-38 лет

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