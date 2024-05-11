Гридасов Трофим Игнатьевич Между 01.08.1892 и 01.08.1894 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Гридасов Трофим Игнатьевич

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Место рождения

Коровина, Никольская волость, Тимской уезд

Дата рождения

Между 01.08.1892 и 01.08.1894 ст.

Дата смерти

23.08.1977

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
Между 01.08.1892 и 01.08.1894 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Коровина, Никольская волость, Тимской уезд
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Военная служба
С 1915 по 1916 ст.
Попал в плен (военное)
?.04.1916 ст.
Стаховцы, Мядельский район, Минская область
оз. Нарочь Черск https://clck.ru/33qCEE Гаммерштейм: https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen32455063/
Пропал без вести (военное)
15.04.1916 ст.
Стаховцы, Мядельский район, Минская область
Именные списки потерь: https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie16042113/
Демобилизация
Около 1918
Бракосочетание
Около 1919

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 01.04.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Морозов, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Морозов, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Морозов, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Морозов, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Морозов, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Морозов, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Морозов, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Призыв на военную службу
10.03.1944
Сведения о личным составе: https://clck.ru/33qCgY
Смерть
23.08.1977
Курск, город Курск, Курская область
Северное кладбище, с главной аллеи за храмом поворот налево между кварталами 5а и 6а, далее 5iiкв, 5 (пройти еще пролет) или 7 секция

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