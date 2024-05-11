Гридасов Трофим Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 01.08.1892 и 01.08.1894 ст.
Дата смерти23.08.1977
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 01.08.1892 и 01.08.1894 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Скрыто настройками приватности
Военная служба
С 1915 по 1916 ст.
Попал в плен (военное)
?.04.1916 ст.
оз. Нарочь Черск https://clck.ru/33qCEE Гаммерштейм: https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen32455063/
Пропал без вести (военное)
15.04.1916 ст.
Именные списки потерь: https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie16042113/
Демобилизация
Около 1918
Бракосочетание
Около 1919
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 01.04.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.12.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Призыв на военную службу
10.03.1944
Сведения о личным составе: https://clck.ru/33qCgY
Смерть
23.08.1977
Курск, город Курск, Курская область
Северное кладбище, с главной аллеи за храмом поворот налево между кварталами 5а и 6а, далее 5iiкв, 5 (пройти еще пролет) или 7 секция