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Юшкова Евдокия Иванова

Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Иван Григорьев

Мать: Анна Фёдорова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1846

Муж: Юшков Дометий Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.02.1854

Сын: Юшков Семён Дометиев

Отец ребёнка: Юшков Дометий Ильин

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Юшков Михаил (Демьянов)

Отец ребёнка: Юшков Дометий Ильин

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1859

Сын: Юшков Тимофей Дометиев

Отец ребёнка: Юшков Дометий Ильин

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно