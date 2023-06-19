Юшкова Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Иван Григорьев
Мать: Анна Фёдорова
Бракосочетание
10.11.1846
Муж: Юшков Дометий Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.02.1854
Сын: Юшков Семён Дометиев
Отец ребёнка: Юшков Дометий Ильин
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Юшков Дометий Ильин
Рождение ребёнка
06.06.1859
Отец ребёнка: Юшков Дометий Ильин
Смерть
Неизвестно