Юшков Михаил (Демьянов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮшков Михаил (Демьянов)

Юшков Михаил (Демьянов)

avatar

Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Юшков Дометий Ильин

Мать: Юшкова Евдокия Иванова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1877

Жена: Юшкова Елена (Леонова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Феврония Михайлова

Мать ребёнка: Юшкова Елена (Леонова)

Рождение ребёнка
07.10.1881

Сын: Юшков Филипп Михайлов

Мать ребёнка: Юшкова Елена (Леонова)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1883

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Юшкова Елена (Леонова)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1886

Сын: Михайлов - Юшков Дмитрий ю

Мать ребёнка: Юшкова Елена (Леонова)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1888

Сын: Юшков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Юшкова Елена (Леонова)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.10.1890

Сын: Юшков Никола Михайлов

Мать ребёнка: Юшкова Елена (Леонова)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.08.1893

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Юшкова Елена (Леонова)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1896

Сын: Юшков Тимофей Михайлов

Мать ребёнка: Юшкова Елена (Леонова)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1901

Сын: Юшков Георгий Михайлов

Мать ребёнка: Юшкова Елена (Леонова)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close