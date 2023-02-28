Юшков Михаил (Демьянов)
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Юшков Дометий Ильин
Мать: Юшкова Евдокия Иванова
Бракосочетание
28.01.1877
Жена: Юшкова Елена (Леонова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Феврония Михайлова
Мать ребёнка: Юшкова Елена (Леонова)
Рождение ребёнка
07.10.1881
Мать ребёнка: Юшкова Елена (Леонова)
Рождение ребёнка
29.01.1883
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Юшкова Елена (Леонова)
Рождение ребёнка
05.02.1886
Сын: Михайлов - Юшков Дмитрий ю
Мать ребёнка: Юшкова Елена (Леонова)
Рождение ребёнка
11.06.1888
Мать ребёнка: Юшкова Елена (Леонова)
Рождение ребёнка
12.10.1890
Мать ребёнка: Юшкова Елена (Леонова)
Рождение ребёнка
07.08.1893
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Юшкова Елена (Леонова)
Рождение ребёнка
19.01.1896
Мать ребёнка: Юшкова Елена (Леонова)
Рождение ребёнка
05.04.1901
Мать ребёнка: Юшкова Елена (Леонова)
Смерть
Неизвестно