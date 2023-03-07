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Иван Григорьев

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.05.1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1798

Отец: Григорий Фёдоров

Мать: Федора (Феодосия) Иванова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1820

Жена: Анна Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.02.1822

Дочь: Евдокия ст

Мать ребёнка: Анна Фёдорова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Юшкова Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Анна Фёдорова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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