Иван Григорьев
Место рождения
Дата рождения08.05.1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1798
Отец: Григорий Фёдоров
Бракосочетание
25.01.1820
Жена: Анна Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.02.1822
Дочь: Евдокия ст
Мать ребёнка: Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Юшкова Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Анна Фёдорова
Смерть
Неизвестно