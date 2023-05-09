Хачатрян Нуне Славиковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1970
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1970
Отец: Хачатрян Славик Еремович
Мать: Абрамян Лаура
Рождение ребёнка
08.07.1992
Дочь: Даниелян Ани Гарниковна
Отец ребёнка: Даниелян Гарник Шураевич
Рождение ребёнка
27.09.1993
Дочь: Даниелян Изабелла Гарниковна
Отец ребёнка: Даниелян Гарник Шураевич
Рождение ребёнка
15.04.1999
Сын: Даниелян Давид Гарникович
Отец ребёнка: Даниелян Гарник Шураевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Даниелян Гарник Шураевич