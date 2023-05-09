Хачатрян Нуне Славиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хачатрян Нуне Славиковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1970

Отец: Хачатрян Славик Еремович

Мать: Абрамян Лаура

Рождение ребёнка
08.07.1992

Дочь: Даниелян Ани Гарниковна

Отец ребёнка: Даниелян Гарник Шураевич

Рождение ребёнка
27.09.1993

Дочь: Даниелян Изабелла Гарниковна

Отец ребёнка: Даниелян Гарник Шураевич

Рождение ребёнка
15.04.1999

Сын: Даниелян Давид Гарникович

Отец ребёнка: Даниелян Гарник Шураевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даниелян Гарник Шураевич