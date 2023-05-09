Абрамян Лаура
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.198
Дочь: Хачатрян Лилит Славики
Отец ребёнка: Хачатрян Славик Еремович
Рождение ребёнка
21.09.1970
Дочь: Хачатрян Нуне Славиковна
Отец ребёнка: Хачатрян Славик Еремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хачатрян Парандзем Славиковна
Отец ребёнка: Хачатрян Славик Еремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хачатрян Лала Славиковна
Отец ребёнка: Хачатрян Славик Еремович