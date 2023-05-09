Абрамян Лаура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамян Лаура

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.?

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.198

Дочь: Хачатрян Лилит Славики

Отец ребёнка: Хачатрян Славик Еремович

Рождение ребёнка
21.09.1970

Дочь: Хачатрян Нуне Славиковна

Отец ребёнка: Хачатрян Славик Еремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хачатрян Парандзем Славиковна

Отец ребёнка: Хачатрян Славик Еремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хачатрян Лала Славиковна

Отец ребёнка: Хачатрян Славик Еремович

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