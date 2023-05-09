Хачатрян Славик Еремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хачатрян Славик Еремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.?

Отец: Хачатрян Ерем

Мать: Парандзем

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хачатрян Парандзем Славиковна

Мать ребёнка: Абрамян Лаура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хачатрян Лала Славиковна

Мать ребёнка: Абрамян Лаура

Рождение ребёнка
08.07.198

Дочь: Хачатрян Лилит Славики

Мать ребёнка: Абрамян Лаура

Рождение ребёнка
21.09.1970

Дочь: Хачатрян Нуне Славиковна

Мать ребёнка: Абрамян Лаура

Смерть
Неизвестно

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