Хачатрян Славик Еремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.?
Отец: Хачатрян Ерем
Мать: Парандзем
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хачатрян Парандзем Славиковна
Мать ребёнка: Абрамян Лаура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хачатрян Лала Славиковна
Мать ребёнка: Абрамян Лаура
Рождение ребёнка
08.07.198
Дочь: Хачатрян Лилит Славики
Мать ребёнка: Абрамян Лаура
Рождение ребёнка
21.09.1970
Дочь: Хачатрян Нуне Славиковна
Мать ребёнка: Абрамян Лаура
Смерть
Неизвестно