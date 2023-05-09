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Даниелян Гарник Шураевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хачатрян Нуне Славиковна

Рождение ребёнка
08.07.1992

Дочь: Даниелян Ани Гарниковна

Мать ребёнка: Хачатрян Нуне Славиковна

Рождение ребёнка
27.09.1993

Дочь: Даниелян Изабелла Гарниковна

Мать ребёнка: Хачатрян Нуне Славиковна

Рождение ребёнка
15.04.1999

Сын: Даниелян Давид Гарникович

Мать ребёнка: Хачатрян Нуне Славиковна

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