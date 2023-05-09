Даниелян Гарник Шураевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хачатрян Нуне Славиковна
Рождение ребёнка
08.07.1992
Дочь: Даниелян Ани Гарниковна
Мать ребёнка: Хачатрян Нуне Славиковна
Рождение ребёнка
27.09.1993
Дочь: Даниелян Изабелла Гарниковна
Мать ребёнка: Хачатрян Нуне Славиковна
Рождение ребёнка
15.04.1999
Сын: Даниелян Давид Гарникович
Мать ребёнка: Хачатрян Нуне Славиковна