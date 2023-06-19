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Моргачев Федор Никитич

Место рождения

Орловка

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Моргачев Никита Алексеевич

Мать: Моргачева Мария Матвеевна

Бракосочетание
1901

Жена: Моргачева Дарья Ивановна

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Моргачева Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Моргачев Макарий Федорович

Мать ребёнка: Моргачева Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Моргачев Павел Федорович

Мать ребёнка: Моргачева Дарья Ивановна

Бракосочетание
1910

Жена: Моргачева София Трофимовна

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Моргачев Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Моргачева София Трофимовна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Моргачев Никита Федорович

Мать ребёнка: Моргачева София Трофимовна

Рождение ребёнка
02.05.1916 ст.

Сын: Моргачева Николай Федорович

Мать ребёнка: Моргачева София Трофимовна

Рождение ребёнка
21.06.1919 ст.

Дочь: Агриппина Федоровна

Мать ребёнка: Моргачева София Трофимовна

Смерть
Неизвестно