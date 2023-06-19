Моргачев Федор Никитич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
1901
Жена: Моргачева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Моргачева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Моргачев Макарий Федорович
Мать ребёнка: Моргачева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Моргачева Дарья Ивановна
Бракосочетание
1910
Рождение ребёнка
1911
Сын: Моргачев Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Моргачева София Трофимовна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Моргачев Никита Федорович
Мать ребёнка: Моргачева София Трофимовна
Рождение ребёнка
02.05.1916 ст.
Сын: Моргачева Николай Федорович
Мать ребёнка: Моргачева София Трофимовна
Рождение ребёнка
21.06.1919 ст.
Дочь: Агриппина Федоровна
Мать ребёнка: Моргачева София Трофимовна
Смерть
Неизвестно