Моргачева Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Бельских Надежда Никитична
Отец ребёнка: Моргачев Никита Алексеевич
Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Моргачев Никита Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно