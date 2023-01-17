Моргачева Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргачева Мария Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Бельских Надежда Никитична

Отец ребёнка: Моргачев Никита Алексеевич

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Моргачев Федор Никитич

Отец ребёнка: Моргачев Никита Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моргачев Никита Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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