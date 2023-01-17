Моргачева София Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргачева София Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1910

Муж: Моргачев Федор Никитич

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
До 1910
Казаковка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Моргачев Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Моргачев Федор Никитич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Моргачев Никита Федорович

Отец ребёнка: Моргачев Федор Никитич

Смерть
Неизвестно
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