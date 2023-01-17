Моргачева София Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1910
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
До 1910
Казаковка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911
Сын: Моргачев Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Моргачев Федор Никитич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Моргачев Никита Федорович
Отец ребёнка: Моргачев Федор Никитич
Смерть
Неизвестно