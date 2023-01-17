Моргачева (Орехова) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смерти1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1901
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Моргачев Федор Никитич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Моргачев Макарий Федорович
Отец ребёнка: Моргачев Федор Никитич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Моргачев Федор Никитич
Смерть
1910