Моргачева (Орехова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргачева (Орехова) Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1901

Муж: Моргачев Федор Никитич

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Моргачев Федор Никитич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Моргачев Макарий Федорович

Отец ребёнка: Моргачев Федор Никитич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Моргачев Павел Федорович

Отец ребёнка: Моргачев Федор Никитич

Смерть
1910
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