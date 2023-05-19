Колбунов (Ковбунов) Макарий Прохоров
Место рожденияНовозыбковский уезд, Черниговской губ
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
?.02.1910
Дочь: Анастасия Макарова
Мать ребёнка: Колбунова Федора (Викентиева)
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
14.01.1912
Мать ребёнка: Колбунова Федора (Викентиева)
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
10.03.1914
Дочь: Василиса Макарова
Мать ребёнка: Колбунова Федора (Викентиева)
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно