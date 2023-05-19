Колбунов (Ковбунов) Макарий Прохоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбунов (Ковбунов) Макарий Прохоров

Место рождения

Новозыбковский уезд, Черниговской губ

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Колбунов (ковбунов) Прохор Михайлов

Мать: Колбунова Пелагея Онтипова

Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
?.02.1910

Дочь: Анастасия Макарова

Мать ребёнка: Колбунова Федора (Викентиева)

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
14.01.1912

Сын: Колбунов Павел Макаров

Мать ребёнка: Колбунова Федора (Викентиева)

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
10.03.1914

Дочь: Василиса Макарова

Мать ребёнка: Колбунова Федора (Викентиева)

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колбунова Федора (Викентиева)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно