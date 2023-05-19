Колбунов (Ковбунов) Прохор Михайлов
Место рожденияНовозыбковский уезд, Черниговской губ
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Колбунов Михаил
Мать: не указана
Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ложкова Екатерина Прохорова
Мать ребёнка: Колбунова Пелагея Онтипова
Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1884
Сын: Колбунов (ковбунов) Александр Прохоров
Мать ребёнка: Колбунова Пелагея Онтипова
Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1887
Сын: Колбунов (ковбунов) Макарий Прохоров
Мать ребёнка: Колбунова Пелагея Онтипова
Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1894
Сын: Колбунов (ковбунов) Степан Прохоров
Мать ребёнка: Колбунова Пелагея Онтипова
Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Пономарева Евдокия Прохорова
Мать ребёнка: Колбунова Пелагея Онтипова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно