Колбунов (Ковбунов) Прохор Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбунов (Ковбунов) Прохор Михайлов

Место рождения

Новозыбковский уезд, Черниговской губ

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Колбунов Михаил

Мать: не указана

Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ложкова Екатерина Прохорова

Мать ребёнка: Колбунова Пелагея Онтипова

Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1884

Сын: Колбунов (ковбунов) Александр Прохоров

Мать ребёнка: Колбунова Пелагея Онтипова

Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1887

Сын: Колбунов (ковбунов) Макарий Прохоров

Мать ребёнка: Колбунова Пелагея Онтипова

Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1894

Сын: Колбунов (ковбунов) Степан Прохоров

Мать ребёнка: Колбунова Пелагея Онтипова

Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Пономарева Евдокия Прохорова

Мать ребёнка: Колбунова Пелагея Онтипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колбунова Пелагея Онтипова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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