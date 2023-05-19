Колбунова (Агиевиц) Федора (Викентиева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбунова (Агиевиц) Федора (Викентиева)

Место рождения

Милино, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Милино, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
?.02.1910

Дочь: Анастасия Макарова

Отец ребёнка: Колбунов (ковбунов) Макарий Прохоров

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
14.01.1912

Сын: Колбунов Павел Макаров

Отец ребёнка: Колбунов (ковбунов) Макарий Прохоров

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
10.03.1914

Дочь: Василиса Макарова

Отец ребёнка: Колбунов (ковбунов) Макарий Прохоров

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колбунов (ковбунов) Макарий Прохоров

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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