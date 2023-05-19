Колбунова (Агиевиц) Федора (Викентиева)
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1910
Дочь: Анастасия Макарова
Отец ребёнка: Колбунов (ковбунов) Макарий Прохоров
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
14.01.1912
Отец ребёнка: Колбунов (ковбунов) Макарий Прохоров
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
10.03.1914
Дочь: Василиса Макарова
Отец ребёнка: Колбунов (ковбунов) Макарий Прохоров
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно