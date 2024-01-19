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Сердюк Василий Иосифович

Место рождения

Коровинцы, Сумська область

Дата рождения

12.04.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1852 ст.

Отец: Сердюк Иосиф Григорьевич

Мать: Гликерия Ивановна

Коровинцы, Сумська область
Крещение
12.04.1852 ст.
Коровинцы, Сумська область
Бракосочетание
05.05.1874 ст.

Жена: Сердюк Евдокия Васильевна

Коровинцы, Сумська область
Рождение ребёнка
21.02.1876 ст.

Сын: Сердюк Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Сердюк Евдокия Васильевна

Коровинцы, Сумська область
Рождение ребёнка
02.04.1878 ст.

Сын: Сердюк Аникита Васильевич

Мать ребёнка: Сердюк Евдокия Васильевна

Коровинцы, Сумська область
Рождение ребёнка
12.03.1892 ст.

Сын: Сердюк Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Сердюк Евдокия Васильевна

Коровинцы, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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