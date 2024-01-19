Сердюк Василий Иосифович
Место рождения
Дата рождения12.04.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1852 ст.
Отец: Сердюк Иосиф Григорьевич
Мать: Гликерия Ивановна
Крещение
12.04.1852 ст.
Бракосочетание
05.05.1874 ст.
Рождение ребёнка
21.02.1876 ст.
Сын: Сердюк Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Сердюк Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
02.04.1878 ст.
Сын: Сердюк Аникита Васильевич
Мать ребёнка: Сердюк Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
12.03.1892 ст.
Сын: Сердюк Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Сердюк Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно