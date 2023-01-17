Коровинцы
Сумська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4102Коровинцы, с. вл. и каз.при р. Суле.222042815121658Церквей православных 2. Ярмарок 2. Заводов 2. Базар.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
985. Коровинцы, село бывшее государственное и владельческое, при реке Суле, дворов 557, жителей 2370, волостное правление (уездный город в 22 верстах), 2 церкви православ Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Коровинцы селоКоровинское козаков—22
1.0Коровинцы селоКоровинское казенных крестьян—2222—11336
1.0Коровинцы селоВолковское козаков—22
1.0Коровинцы селоКоровинско-Менгденовское крестьян собственников—22
1.0Коровинцы селоКоровинско-Аксамитновское крестьян собственников—22
1.0Коровинцы селоКоровинско-Слезкинское крестьян собственников—224652—95186186372
1.0Коровинцы селоКоровинско-Павловское крестьян собственников—22
1.0Коровинцы село с № 65Коровинско-Васильевское крестьян собственников—223341—60139126265
1.0Коровинцы селоКоровинско-Кавкасидзевское крестьян собственников—22
1.0Коровинцы селоКоровинско-Оглевское крестьян собственников—22
1.0Коровинцы село с №№ 11 и 66Коровинско-Назаровское крестьян собственников—226052—135197198395
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-21546Коровинціселоцентр сільської радир-н Недригайлівськийсільрада Коровинська