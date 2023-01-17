село Коровинцы, село Коровинцы, Сумська область (на 2018) — Familio

Коровинцы

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Роменский уезд
4102Коровинцы, с. вл. и каз.при р. Суле.222042815121658Церквей православных 2. Ярмарок 2. Заводов 2. Базар.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Роменский уезд, Коровинская волость
985. Коровинцы, село бывшее государственное и владельческое, при реке Суле, дворов 557, жителей 2370, волостное правление (уездный город в 22 верстах), 2 церкви православ Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Роменский уезд, Коровинская волость
1.0Коровинцы селоКоровинское козаков22
1.0Коровинцы селоКоровинское казенных крестьян222211336
1.0Коровинцы селоВолковское козаков22
1.0Коровинцы селоКоровинско-Менгденовское крестьян собственников22
1.0Коровинцы селоКоровинско-Аксамитновское крестьян собственников22
1.0Коровинцы селоКоровинско-Слезкинское крестьян собственников22465295186186372
1.0Коровинцы селоКоровинско-Павловское крестьян собственников22
1.0Коровинцы село с № 65Коровинско-Васильевское крестьян собственников22334160139126265
1.0Коровинцы селоКоровинско-Кавкасидзевское крестьян собственников22
1.0Коровинцы селоКоровинско-Оглевское крестьян собственников22
1.0Коровинцы село с №№ 11 и 66Коровинско-Назаровское крестьян собственников226052135197198395

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21546Коровинціселоцентр сільської радир-н Недригайлівськийсільрада Коровинська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close