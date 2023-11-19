Сердюк (Правдюк) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердюк (Правдюк) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1852 ст.

Отец: Правдюк Василий Миронович

Мать: Ксения Трофимовна

Бракосочетание
05.05.1874 ст.

Муж: Сердюк Василий Иосифович

Коровинцы, Сумська область
Рождение ребёнка
21.02.1876 ст.

Сын: Сердюк Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Сердюк Василий Иосифович

Коровинцы, Сумська область
Рождение ребёнка
02.04.1878 ст.

Сын: Сердюк Аникита Васильевич

Отец ребёнка: Сердюк Василий Иосифович

Коровинцы, Сумська область
Рождение ребёнка
12.03.1892 ст.

Сын: Сердюк Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Сердюк Василий Иосифович

Коровинцы, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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