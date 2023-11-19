Сердюк (Правдюк) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1852 ст.
Отец: Правдюк Василий Миронович
Мать: Ксения Трофимовна
Бракосочетание
05.05.1874 ст.
Рождение ребёнка
21.02.1876 ст.
Сын: Сердюк Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Сердюк Василий Иосифович
Рождение ребёнка
02.04.1878 ст.
Сын: Сердюк Аникита Васильевич
Отец ребёнка: Сердюк Василий Иосифович
Рождение ребёнка
12.03.1892 ст.
Сын: Сердюк Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Сердюк Василий Иосифович
Смерть
Неизвестно