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Василий Григорьев

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

До 1817

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.02.1802

Дочь: Агафья Васильева

Мать ребёнка: Домна Михайловна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Наталья Васильева

Мать ребёнка: Домна Михайловна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.05.1804

Дочь: Федосья (Евдокия) Васильева

Мать ребёнка: Домна Михайловна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1807

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Домна Михайловна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.05.1809

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Домна Михайловна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1817