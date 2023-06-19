Василий Григорьев
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиДо 1817
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1802
Дочь: Агафья Васильева
Мать ребёнка: Домна Михайловна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Домна Михайловна
Рождение ребёнка
22.05.1804
Дочь: Федосья (Евдокия) Васильева
Мать ребёнка: Домна Михайловна
Рождение ребёнка
01.07.1807
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Домна Михайловна
Рождение ребёнка
30.05.1809
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Домна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1817