Агафья Васильева
Место рождения
Дата рождения02.02.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1802
Отец: Василий Григорьев
Мать: Домна Михайловна
Бракосочетание
14.10.1832
Муж: Петр Михеев
Рождение ребёнка
14.06.1838
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Петр Михеев
Рождение ребёнка
02.10.1840
Сын: Яков Петрович
Отец ребёнка: Петр Михеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно