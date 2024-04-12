Агафья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Васильева

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.02.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1802

Отец: Василий Григорьев

Мать: Домна Михайловна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
14.10.1832

Муж: Петр Михеев

Рождение ребёнка
14.06.1838

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Петр Михеев

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.10.1840

Сын: Яков Петрович

Отец ребёнка: Петр Михеев

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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