Сарыглар Солангы Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1982
Рождение ребёнка
2008
Сын: Сат Батыр Маратович
Отец ребёнка: Сат Марат Монгун-оолович
Рождение ребёнка
2013
Дочь: Сат Регина Маратовна
Отец ребёнка: Сат Марат Монгун-оолович
Рождение ребёнка
2021
Сын: Сат Очур Маратович
Отец ребёнка: Сат Марат Монгун-оолович
Бракосочетание
Неизвестно