Сарыглар Солангы Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарыглар Солангы Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1982

Отец: Сарыглар Николай Чозарович

Мать: Сарыглар Лидия Осур-ооловна

Рождение ребёнка
2008

Сын: Сат Батыр Маратович

Отец ребёнка: Сат Марат Монгун-оолович

Рождение ребёнка
2013

Дочь: Сат Регина Маратовна

Отец ребёнка: Сат Марат Монгун-оолович

Рождение ребёнка
2021

Сын: Сат Очур Маратович

Отец ребёнка: Сат Марат Монгун-оолович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сат Марат Монгун-оолович

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