Сат Очур Маратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сат Очур Маратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2021

Пол

Мужской

Отец

1981 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2021

Отец: Сат Марат Монгун-оолович

Мать: Сарыглар Солангы Николаевна

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