Сарыглар Лидия Осур-ооловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1979
Отец ребёнка: Сарыглар Николай Чозарович
Рождение ребёнка
27.07.1982
Дочь: Сарыглар Солангы Николаевна
Отец ребёнка: Сарыглар Николай Чозарович
Рождение ребёнка
21.10.1989
Дочь: Хертек Айхун Николаевна
Отец ребёнка: Сарыглар Николай Чозарович