Сарыглар Лидия Осур-ооловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарыглар Лидия Осур-ооловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1955

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарыглар Николай Чозарович

Рождение ребёнка
26.06.1979

Сын: Бахуле Сайдаш Николаевич

Отец ребёнка: Сарыглар Николай Чозарович

Рождение ребёнка
27.07.1982

Дочь: Сарыглар Солангы Николаевна

Отец ребёнка: Сарыглар Николай Чозарович

Рождение ребёнка
21.10.1989

Дочь: Хертек Айхун Николаевна

Отец ребёнка: Сарыглар Николай Чозарович

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