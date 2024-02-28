Сат Марат Монгун-оолович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
2008
Сын: Сат Батыр Маратович
Мать ребёнка: Сарыглар Солангы Николаевна
Рождение ребёнка
2013
Дочь: Сат Регина Маратовна
Мать ребёнка: Сарыглар Солангы Николаевна
Рождение ребёнка
2021
Сын: Сат Очур Маратович
Мать ребёнка: Сарыглар Солангы Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно