Сат Марат Монгун-оолович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сат Марат Монгун-оолович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1982 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2008

Сын: Сат Батыр Маратович

Мать ребёнка: Сарыглар Солангы Николаевна

Рождение ребёнка
2013

Дочь: Сат Регина Маратовна

Мать ребёнка: Сарыглар Солангы Николаевна

Рождение ребёнка
2021

Сын: Сат Очур Маратович

Мать ребёнка: Сарыглар Солангы Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарыглар Солангы Николаевна

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