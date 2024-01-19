Морозов Иван
Место рождения
Дата рождения27.11.1871
Дата смерти22.07.1921
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1871
Отец: Морозов Абрам
Крещение
02.12.1871
(восприемники - А. И. Хлудов и П. Я. Чернышева) | Москва, единоверческая Троицко-Введенская церковь у Салтыкова моста
Работа или профессия
Между 1890 и 1914
строительство на левом берегу р. Тьмаки новой ткацкой фабрики («оставив прядение и ситцевое производство на старом месте, Морозовы начали сосредоточивать ткачество на другой стороне Тьмаки»)
Образование
Вычислено 1892
Политехникум (химическое отделение); до перехода на старшие курсы - систематические занятия рисунком со студентами архитектурного отделения, писание с натуры; сразу же после окончания политехникума, п... Показать все
Работа или профессия
С 1892 по 1900
директор-распорядитель Тверской мануфактуры | Должность
Работа или профессия
1893
забастовка рабочих Тверской мануфактуры
Работа или профессия
С 1896 по 1898
строительство товариществом Тверской мануфактуры нового дома для своего правления (сохранился в надстроенном виде) | Факт 24
Работа или профессия
03.06.1897
забастовка 4-х тысяч рабочих прядильно-ткацкого корпуса фабрики товарищества Тверской мануфактуры
Работа или профессия
1897
три забастовки рабочих Тверской мануфактуры в течение года
Работа или профессия
1898
председатель Московского купеческого собрания | Должность
Упоминание
С 1898 по 1900
строительство по проекту арх. В. К. Терского каменного здания Народного театра при Тверской Мануфактуре; Н. Думова отмечает, что строительство эого театра было задумано еще в 1891 г., тогда же была со... Показать все
Работа или профессия
?.03.1899
забастовка свыше 3-х тысяч рабочих на фабрике товарищества Тверской мануфактуры
Место жительства
?.05.1899
покупка у Е. П. Морозовой дома Д. А. Морозова (о доме у Пушкина: «Когда Потемкину в потемках / Я на Пречистенке найду...» (предпол. 1829 или 1830 г.) (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений. В 17 т. ... Показать все
Место жительства
После 1899
после забастовки 1899 г. на фабрике Тверской мануфактуры «принял решение уехать из Твери, хотя продолжал бывать на фабрике регулярно»
Работа или профессия
1899
две забастовки рабочих Тверской мануфактуры в течение года
Упоминание
1900
увеличение в 2 раза штатов полиции на Тверской мануфактуре (1 помощник пристава, 2 надзирателя, 34 городовых)
Место жительства
1900
Подвиг
1901
М. и И. Морозовы делают пожертвование на учреждение Института злокачественных опухолей | Факт 27
Упоминание
1902
многие сооружения фабрики товарищества Тверской мануфактуры пострадали от сильного пожара
Упоминание
С 1902 по 1903
по проекту инженера-архитектора фабрики товарищества Тверской мануфактуры А. Саламбекова проведено восстановление предприятия после пожара 1902 г. и строительство новых цехов; тж. строительство ряда д... Показать все
Место жительства
С 1903
Париж
(ежегодные поездки)
Работа или профессия
1903
директор товарищества Тверской мануфактуры | Должность
Работа или профессия
20.02.1904
стачка на красильной и ситценабивной фабрике Морозовых
Место жительства
С 1904 по 1906
Л. Н. Кекушев перестраивает дом И. А. Морозова для размещения коллекций новой французской живописи (с 1947 г., согласно Н. Думовой, и до настоящего времени в здании расположена Академия художеств)
Работа или профессия
25.01.1905
подавление рабочими волнения на фабрике товарищества Тверской мануфактуры
Место жительства
С ?.01.1905 по ?.03.1905
в хозяйском доме И. А. Морозов бывает в неделю день или два | Жительство
Упоминание
После 1905
«Похоже, что все эти форумы <собрания капиталистов, где обсуждалась тактика буржуазии в период революции> совершенно отбили у Ивана Абрамовича вкус к политическим играм. Во всяком случае, он не стал ч... Показать все
Упоминание
1905
летом 1905 г. в доме И. А. Морозова проходит совещание «прогрессивных» капиталистов, созванное по инициативе П. П. Рябушинского и А. С. Вишнякова | Факт 30
Награда
1906
Париж
орден Почетного легиона
Упоминание
1907
после закрытия по требованию властей Народного театра помещение чайной в 1907 г. было отдано под архив для конторских книг | Факт 28
Упоминание
1908
посещение с С. И. Щукиным мастерской Матисса | Факт 32
Упоминание
1910
В. Серов пишет портрет И. Морозова | Факт 13
Упоминание
1910
с кон. XIX в. И. А. Морозов печатается в различных газетах с искусствоведческими статьями; в 1910 г. в Петербурге выходит сборник его статей «Об искусстве вообще и поэзии в частности» | Автор
Упоминание
1912
С. Маковский. Французские художники из собрания И. А. Морозова // Аполлон. - 1912. - № 3-4 | Факт 16
Упоминание
1913
иск И. А. и М. К. Морозовых как опекунов над имуществом и личностью малолетнего М. М. Морозова к жене п. п. гр-на Арс. А. Морозова Нине Александровне Коншиной о признании нотариального духовного завещ... Показать все
Упоминание
С 1914
«Во время первой мировой войны при мануфактуре на средства Морозовых был устроен лазарет для раненых и больных |воинов, учреждены пособия семьям призванных в армию. К 1 октября 1914 года денежная помо... Показать все
Упоминание
Между 1915 и 1916
волна забастовок рабочих Тверской мануфактуры
Упоминание
?.10.1916
забастовка рабочих Тверской мануфактуры
Имянаречение
До 1916
Евдокия Морозова | Удочерение
Упоминание
28.06.1918
национализация Тверской мануфактуры (переименована в фабрику «Пролетарский труд»)
Упоминание
19.12.1918
Совнарком принимает постановление о национализации собрания И. А. Морозова; Морозова пожизненно назначают заместителем директора нового государственного музея | Факт 33
Работа или профессия
10.04.1919
в коллегии Наркомпроса Б. Терновец получает назначение на должность хранителя Морозовской галереи, И. А. Морозов назначен его помощником | Должность
Упоминание
03.05.1919
дневник Б. Терновца: «до сих пор нет Ивана Абрамовича» | Факт 19
Раскулачивание
?.05.1919
превращение частной галереи И. А. Морозова в государственный музей; первоначально Морозовское собрание было названо «II Музеем новой западной живописи» | Факт 11
Место жительства
?.06.1919
«Иван Абрамович с семьей отмечен как выбывший в июне 1919 года в Петроград» (протокол Московской ВЧК) | ныне Санкт-Петербург
Эмиграция
1919
Упоминание
1920
интервью Феликса Фенеона с И. Морозовым | Факт 20
Раскулачивание
С 1923 по 1948
организационное объединение Щукинского и Морозовского собраний живописи в один Государственный музей нового западного искусства, отделениями которого они являлись (перевоз Щукинского собрания в Мороз... Показать все
Раскулачивание
С 1925 по 1927
передача русских картин Морозовского собрания (318 единиц хранения) Государственному музейному фонду; «десяток-другой картин успел исчезнуть, что-то »разбросали« по провинциальным музеям, однако больш... Показать все
Раскулачивание
1928
слияние Щукинской и Морозовской коллекций в единый Музей нового западного искусства | Факт 17
Упоминание
После 1928
Морозовские «Мадам Сезанн в оранжерее» Сезанна и «Ночное кафе» Ван Гога переходят в частную коллекцию Стивена Кларка («О мерах к усилению экспорта и реализации за границей предметов старины и искусств... Показать все
Упоминание
?.12.1929
открытие Государственного музея нового западного искусства | Факт 22
Упоминание
06.03.1948
после ликвидации в ходе борьбы с формализмом Государственного музея нового западного искусства его коллекции разделили между собой ГМИИ им. А. С. Пушкина и Государственный Эрмитаж, а на Пречистенке ра... Показать все
Раскулачивание
Неизвестно
захват дома И. А. Морозова анархистами | Факт 32
Упоминание
Неизвестно
«в документах правления мануфактуры (1910) указывалось, что за предыдущие 15 лет число рабочих, занятых на производстве, выросло с 7 до 14 тысяч человек» | Факт 25
Упоминание
Неизвестно
в период революции И. А. Морозов вместе с братьями Рябушинскими пишет обращение, разоблачающее деятельность крайних социалистических и революционных партий и призывающее создать объединенный фронт про... Показать все
Упоминание
Неизвестно
заказ Морису Дени серии декоративных панно, предназначенных для украшения стен большого концертного зала в доме на Пречистенке; панно были установлены в концертном зале в конце 1908 г.; работа над доп... Показать все
Упоминание
Неизвестно
(«правнук И. А. Морозова Пьер Коновалофф, его жена Катя и ее мать Лидия Ермакофф») | Факт 18
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
(переезд на постоянное жительство)
Образование
Неизвестно
реальное училище
Работа или профессия
Неизвестно
в здании Народного театра заседает Совет рабочих депутатов (здесь же размещался стачечный комитет текстильщиков)
Работа или профессия
Неизвестно
занятия живописью под руководством Н. А. Мартынова ( в его Художественной студии), К. Коровина (ок. 2 лет) и Е. М. Хруслова | Факт 10
Работа или профессия
Неизвестно
старшина Купеческого клуба | Должность
Работа или профессия
Неизвестно
председатель правления Мугреевско-Спировского лесопромышленного товарищества (образованного в 1908 г. (Н. Думова)) | Должность
Путешествие
Неизвестно
Волга; Кавказ
поездка с худ. Е. М. Хрусловым; И. А. Морозов пишет многочисленные этюды
Упоминание
Неизвестно
коллекционирование картин (консультанты И. А. Морозова - К. Коровин, В. Серов; особенно - С. А. Виноградов); И. А. Морозов «составляет свое собрание с целью принести его в дар городу. В этом смысле им... Показать все
Смерть
22.07.1921
Karlovy Vary, Czech Republic
Похороны
24.07.1921
ул. Дарю, Париж, Франция
по просьбе семьи; православный кафедральный собор | Панихида
Похороны
27.07.1921
ул. Дарю, Париж, Франция
по просьбе Союза русских промышленников | Панихида
Похороны
30.07.1921
ул. Дарю, Париж, Франция
по просьбе Банка И. В. Юнкера (9-й день) | Панихида
Похороны
Неизвестно
Karlovy Vary, Czech Republic
после смерти И. А. Морозова вдове и дочери «пришлось улаживать бесконечные формальности, заверяя документы сначала во французском консульстве в Берлине, потом в Женеве и, наконец, в Париже, чтобы ввез... Показать все