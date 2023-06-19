Рябова (Крючкова) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябова (Крючкова) Людмила Владимировна

Рябова (Крючкова) Людмила Владимировна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.09.1958

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1958

Отец: Крючков Владимир Васильевич

Мать: Крючкова Галина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.12.1981

Сын: Рябов Станислав Владимирович

Отец ребёнка: Рябов Владимир Александрович

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.12.1983

Дочь: Евстигнеева Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Рябов Владимир Александрович

Жуковский, Жуковский, Московская область