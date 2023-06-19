Рябова (Крючкова) Людмила Владимировна
Место рождения
Дата рождения14.09.1958
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1958
Рождение ребёнка
10.12.1981
Сын: Рябов Станислав Владимирович
Отец ребёнка: Рябов Владимир Александрович
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.12.1983
Дочь: Евстигнеева Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Рябов Владимир Александрович
Жуковский, Жуковский, Московская область