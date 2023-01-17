Крючкова (Нечаева) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючкова (Нечаева) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нечаев Иван Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1958

Дочь: Рябова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Крючков Владимир Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крючков Владимир Васильевич

Смерть
2018
Жуковский, Жуковский, Московская область
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