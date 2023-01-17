Крючкова (Нечаева) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2018
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нечаев Иван Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1958
Дочь: Рябова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Крючков Владимир Васильевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2018
Жуковский, Жуковский, Московская область