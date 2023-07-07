Набоков Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1821
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Набоков Андрей Иванович
Мать: Набокова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Набокова Ольга Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыкачева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Набокова Ольга Назаровна
Смерть
1821
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург