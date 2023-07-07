Набоков Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНабоков Николай Андреевич

Набоков Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Набоков Андрей Иванович

Мать: Набокова Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Набокова Ольга Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыкачева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Набокова Ольга Назаровна

Смерть
1821
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург