Набоков Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Набоков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Набоков Николай Андреевич
Мать ребёнка: Набокова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Набокова Варвара Андреевна
Мать ребёнка: Набокова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Набокова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно