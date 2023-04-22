Рыкачева (Набокова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкачева (Набокова) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Набоков Николай Андреевич

Мать: Набокова (Муравьева) Ольга Назаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыкачев Петр Степанович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Рыкачев Александр Петрович

Отец ребёнка: Рыкачев Петр Степанович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Рыкачев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Рыкачев Петр Степанович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Рыкачев Степан Петрович

Отец ребёнка: Рыкачев Петр Степанович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Рыкачев Николай Петрович

Отец ребёнка: Рыкачев Петр Степанович

Рождение ребёнка
01.12.1832

Сын: Рыкачев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Рыкачев Петр Степанович

Чёрное, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Рыкачева Анна Петровна

Отец ребёнка: Рыкачев Петр Степанович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Рыкачев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Рыкачев Петр Степанович

Чёрное, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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