Рыкачева (Набокова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Сын: Рыкачев Александр Петрович
Отец ребёнка: Рыкачев Петр Степанович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Рыкачев Владимир Петрович
Отец ребёнка: Рыкачев Петр Степанович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Рыкачев Петр Степанович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Рыкачев Петр Степанович
Рождение ребёнка
01.12.1832
Отец ребёнка: Рыкачев Петр Степанович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Рыкачева Анна Петровна
Отец ребёнка: Рыкачев Петр Степанович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Рыкачев Петр Степанович
Смерть
Неизвестно