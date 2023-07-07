Набокова (Тыркова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тырков Петр Богданович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Набоков Николай Андреевич
Отец ребёнка: Набоков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Набокова Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Набоков Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно