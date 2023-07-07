Набокова (Тыркова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набокова (Тыркова) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тырков Петр Богданович

Мать: Тыркова Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Набоков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Набоков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Набокова Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Набоков Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Набоков Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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